Mit dem Rolli in die Schaukel

Christine Elfring packt an: An der von-Kleist-Straße soll der erste rollstuhlgerechte Spielplatz entstehen

Borghorst -

Behinderte Kinder, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, haben auf normalen Spielplätzen meist nicht viel Spaß: Mit ein bisschen Glück kommen sie noch bis an die Geräte heran – aber dann ist spätestens Feierabend. Christine Elfring will an der von-Kleist-Straße einen Spielplatz bauen, dessen Geräte auch im Rollstuhl genutzt werden können. Einen groben Plan hat sie schon, jetzt fehlt vor allem noch eins: Geld.