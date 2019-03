Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren und möglichst viele Menschen daran teilhaben lassen – das haben sich die „Klimaschutzbürger 2.0“ vorgenommen. Im Verlauf des vom Verein „energieland2050“ des Kreises Steinfurt organisierten Projekts erproben 18 Haushalte aus der Region ein Jahr, wie Klimaschutz im Alltag gelingen kann.

Jetzt haben sich die Teilnehmer zu einem Workshop getroffen und darüber diskutiert, wie sie mit spannenden Beiträgen noch mehr Öffentlichkeit herstellen können. Neben persönlichen Gesprächen, Zeitungsberichten und Radiobeiträgen kommen dabei auch soziale Medien zum Einsatz.

Referentin Felizia Göltenboth , Studentin der Geografie an der Uni Tübingen, gab einen Einblick in die Nutzung von Facebook und Instagram und stellte Kanäle vor, die sich bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. „Ziel ist es, die Leser visuell einzufangen, mit Bildern Emotionen zu wecken und Geschichten zu erzählen.“ Besonders wichtig sei es, die Neugier zu wecken und nicht belehrend zu sein. Göltenboth forscht für ihre Masterarbeit in diesem Themenfeld.

Nach der Theorie ging es direkt in die Praxis: In Kleingruppen wurde erarbeitet, wie klimaschutzrelevante Themen mit kreativen Motiven kombiniert werden können. Es wurden Fotos und Videos erstellt, mit Text und Hashtags versehen und Likes verteilt.