Anfang März hatte die Vidrea Deutschland GmbH , die die 163 deutschen Filialen des Mutterkonzerns verwaltet, die Insolvenz beantragt. Seitdem hatte der vorläufige Insolvenzverwalter gemeinsam mit der Geschäftsführung versucht, ein Sanierungskonzept zu entwickeln, das möglichst viele Arbeitsplätze und Standorte erhält. „Wir werden gestärkt aus dem Prozess gehen“, machte Vidrea-Geschäftsführer Lex Hes damals noch allen Beteiligten Mut. Als Grund für die Schieflage gab er an, dass die wirtschaftliche Lage von Charles Vögele bei der Übernahme deutlich schlechter als dargestellt war.

Finanziell kam „Miller & Monroe“ in Deutschland nie richtig auf die Beine. Für viele Filialen soll von Beginn an keine Miete gezahlt worden sein. In Warendorf etwa wurde der Store schon im vergangenen Dezember „aufgrund einer technischen Störung“ geschlossen. Den wahren Grund verriet allerdings das ebenfalls im Eingang aufgehängte Schreiben einer Gerichtsvollzieherin: „In der Zwangsvollstreckungssache habe ich sämtlichen Inhalt des Ladenlokals gepfändet und in Besitz genommen.“

In der vergangenen Woche platzte die Hoffnung auf ein Weiterbestehen der Kette: „Eine langfristige Fortführung der Läden unter der Marke Miller & Monroe kommt nach den Prüfungen und Feststellungen des vorläufigen Insolvenzverwalters Jochen Sedlitz nicht in Betracht“, bedauerte dessen Kanzlei. Vor allem die ausstehenden Mietforderungen hätten eine Einigung verhindert. „Angesichts hoher Mietrückstände sind die allermeisten Vermieter nicht bereit, an einer Lösung (...) mitzuwirken.“ Außerdem hätten die Filialen in den vergangenen Monaten sehr hohe Verluste erwirtschaftet.

Noch bis zum 31. Mai wird die vorhandene Ware abverkauft. Wie es danach weitergeht, hängt unter anderem von den jeweiligen Vermietern ab. In Borghorst ist das die Familie Herbers aus Ahaus, deren Sprecher sich aber noch im Urlaub befindet. Es gebe Verhandlungen mit einer Unternehmensgruppe, die die Miller & Monroe-Filialen zum 1. Juni mit eigenen Waren und eigenem Konzept übernehmen will. „Es ist klar, dass jeder Vermieter für sich entscheiden muss, ob diese Lösung in Betracht kommt“, sagt der Insolvenzverwalter.