Steinfurt -

Erste Hilfe für die Wochenmärkte. Genauer gesagt sind es an erster Stelle wohl die beiden Borghorster, die dringend Wiederbelebungsmaßnahmen benötigen. Aus diesem Grund wird es am übernächsten Donnerstag (9. Mai) in Burgsteinfurt einen Workshop geben, bei dem mit den anderen Städten und Gemeinden aus dem Umland überlegt werden soll, wie die auch an anderen Standorten krankenden Freiluft-Einkaufsmöglichkeiten gestärkt werden können. Die Initiatoren denken da an ein öffentlich gefördertes Leader-Projekt, das es schon im Tecklenburger Land gibt. Angedachter Name: „Steinfurter Marktland“.