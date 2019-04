Geglückter Start in den Frühling

Das nasse Intermezzo blieb zum Glück kurz, insgesamt konnten die Besucher der Borghorster Innenstadt sich trockenen Fußes durch die Reihen der Stände und Buden bewegen. Oder sich auf dem Platz Auf dem Schilde mit Bratwurst und Bier stärken.

Gleich daneben, an der Einmündung zum Neuen Markt, hatte der Jugendcircus Alfredo aus Hiltrup wieder sein Zelt aufgeschlagen. Darin zeigten die jungen Hobby-Artisten, dass man selbst als Zirkusamateur so einiges einstudieren kann, das die Zuschauer staunen lässt. Neben vielen professionellen Trödlern präsentierten sich in der Münsterstraße auch einige Verein und Organisationen, etwa der Arbeitskreis Steinfurt der Kindernothilfe, der eine Tombola mit vielen wertvollen Preisen organisiert hatte.

Auch das Frauennetzwerk und der Verein „Stop Bullying“ zeigten den Besuchern, wofür sie einstehen. Insgesamt war die Zahl der Stände diesmal überschaubar, deshalb mussten die Autohändler nicht auf den Neuen Markt ausweichen, sondern konnten sich ebenfalls direkt in der Münsterstraße präsentieren: Am Kreisel zum BWS-Center und auf der Ecke zur Dumter Straße sowie in der Emsdettener Straße stellten sie ihre neusten Modelle vor, an der Ecke zur Woortstraße warb die Bundeswehr um Nachwuchs. Ein Stück weiter die Straße hinab hatte das Heimathaus nicht nur seine Türen zu den Ausstellungen geöffnet, im Café konnten sich die Brunnenfest-Flanierer mit Kaffee und Rosinenbroten stärken.

Das Borghorster Brunnenfest 2019 1/18 An den Flohmarktständen konnte meist im Sonnenschein gefeilscht werden. Foto: Bernd Schäfer

Die jungen Artisten des Circus Alfredo brachten die Zuschauer zum Staunen. Foto: Bernd Schäfer

Die jungen Artisten des Circus Alfredo brachten die Zuschauer zum Staunen. Foto: Bernd Schäfer

Das Kinderkarussell sorgte dafür, dass auch die jüngsten Brunnenfestbesucher Spaß hatten. Foto: Bernd Schäfer

Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Meiers wies bei der Übergabe der Bank darauf hin, wie wichtig das Einkaufen in der Stadt für den Erhalt einer lebendigen City ist. Foto: Bernd Schäfer

Gemeinsam mit dem Technischen Beigeordneten Hans Schröder schnitt Klaus Meiers das Band für die Bankübergabe durch, das von Petra Loddo gehalten wurde. Foto: Bernd Schäfer

Einige Mitglieder des Frauennetzwerkers, das die Bank gestiftet hat. Foto: Bernd Schäfer

Natürlich ist auch der Brunnen auf dem Roten Platz wieder aktiv. Foto: Bernd Schäfer

Beim anstrengenden handeln und Feilschen frischt ein Glas Sekt die Lebensgeister wieder auf. Foto: Bernd Schäfer

Im Café Heimathaus stärkten sich die Brunnenfestbesucher bei Kaffee und Rosinenbrot. Foto: Bernd Schäfer

Am Nachmittag spielte vor dem Baumhaus auf dem Roten Platz das Orchester „Pustekuchen“ der Musikfabrik Steinfurt – und gab damit das Signal für die Übergabe der neuen Bank, die das Frauennetzwerk gestiftet hat. Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Meiers wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, wie wichtig es ist, nicht alles bei Online-Versandhändlern zu kaufen, sondern lieber zum Händler in die Innenstadt zu gehen – um sie lebendig zu erhalten. Gemeinsam mit dem Technischen Beigeordneten Hans Schröder, der den lang gehegten Wunsch der Netzwerk-Frauen realisieren half, schnitt er anschließend ein symbolisches Band durch und übergab damit die Bank an die Besucher der Borghorster Fußgängerzone.