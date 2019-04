Ein Kritikpunkt der Aktion „Bürgerwunschbaum“ vom Ende vergangenen Jahres lautete, in Steinfurt gebe es zu wenig Angebote für Kinder und Jugendliche. „Das dürfte widerlegt sein“, stellte Marion Niebel , Geschäftsführerin der Steinfurt Marketing und Touristik (SMArT) fest. Kreativ und vielseitig kommt der Kulturrucksack für Zehn- bis 14-Jährige auch diesmal daher. Als Sponsor sitzt die VR-Bank mit im Boot.

„Bookcasting“ steht bei der Stadtbücherei ab dem 25. Mai auf dem Programm. Dabei kommen die mehr als 20 Tablets der Bibliothek zum Einsatz. Es gilt, Gewinner-Bücher in den Kategorien Roman, Sachbuch und Comic zu ermitteln. „Am 27. Juni von 16 bis 18 Uhr veranstalten wir einen Märchen -Workshop für Jungen“, erläutert Büchereileiter Kaj Dönneweg. Anmeldungen unter Telefon 0 25 51 / 78 02 oder per E-Mail an doenneweg@stadt-steinfurt.de.

Das OT-Heim St. Nikomedes ist gleich mit vier Angeboten vertreten. Ab dem 9. Mai, donnerstags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, schießen die Teilnehmer unter dem Titel „Bitte lächeln“ an tollen Orten gemeinsam Fotos. „Jeder kann mit diesen Bildern einen Jahreskalender gestalten“, erläutert Tobias Jürgens.

Bei „Kunst auf Leinwand“ wird mit Hilfe von Schablonen, Buchstaben und Formen eine Symbiose zur Spraytechnik erzielt. Vom 21. Mai bis zum 6. Juli entwickeln die Teilnehmer jeweils dienstags Ideen und bereiten vor, samstags ab 10 Uhr stellen sie Bilder her. Vom 15. Mai bis zum 5. Juni bauen Interessierte ihr eigenes Cajon.

Als viertes Highlight bietet das OT-Heim vom 6. Mai bis zum 8. Juli jeweils montags von 17 Uhr bis 18.30 Uhr einen Filmdreh mit Klaus Uhlenbrock . Die Anmeldungen nimmt das OT-Heim unter Telefon 0 25 52 / 30 76 oder per E-Mail an info@ot-heim.de entgegen.

Im Kindertreff „Kiste“ entstehen Unikate. „Dabei gestalten wir Leinwände im Format 50 mal 70 Zentimeter mit geschmolzenen Wachsmalstiften“, so Anto­nietta Kern. Eine farbenfrohe Aktion soll das werden, bei der jede Menge Fantasie gefragt ist. Termine werden noch bekannt gegeben. Anmeldungen sind am 15. und 16. Juli von 14 bis 17 Uhr unter 0 25 51 / 48 91 oder unter der E-Mailadresse info-kiste@gmx.de möglich.

Klaus Uhlenbrock präsentiert das „Ascheberg-Projekt“: Eine spannende Geschichte, bei der ein Film über das Abenteuer dreier Jugendlicher entsteht, die durch eine Zeitschleife in das Jahr 1164 gelangen. Das Projekt dauert vom 19. Juli bis in den Oktober, Anmeldungen nimmt die SMarT unter Telefon 0 25 51 / 13 83 oder per E-Mail an info@steinfurt.de entgegen.

Einen „Road-Trip to cook“ hat der „Kinder Jugend Kultur Dampfross e.V.“ im Rucksack-Gepäck. „Schock deine Mutter und koch, was das Zeug hält“ lautet das Motto. Das Koch- und Filmevent läuft von Juli bis Oktober und ist nur als Gruppe buchbar.

Bei der zweiten Aktion „Daylious-Food-Fotografie“ werden in einem leichten Vier-Gänge-Menü die Grundlagen der Lebensmittel-Fotografie serviert. Die Aktion läuft von Juli bis Oktober, Anmeldung beim Dampfross unter Telefon 0151 / 15 86 50 89 oder per E-Mail unter kulturring-steinfurt@gmx.de.

Sämtliche Ergebnisse werden beim bundesweitern Vorlesetag am 15. November in der Stadtbücherei Steinfurt präsentiert.