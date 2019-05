Neue Termine für Ozzys Tour

Nachdem sich der „Prince of Darkness“ von einer Reihe an Infektionen einigermaßen erholt hat, konnten nun für Ozzys anstehende „No more Tours 2“-Tournee einige Nachholtermine angekündigt werden. Diese liegen allesamt im nächsten Jahr, zumindest wenn es um die Deutschlandkonzerte geht. Von Januar bis März 2020 wird Osbourne mit Judas Priest die Hallen in Europa zum Beben bringen. Bisher wurde allerdings für Frankfurt noch kein Ersatzkonzert angekündigt, weshalb diese Station wohl leider wegfallen wird.