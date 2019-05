Caritas-Verwaltung am Marienweg

Borghorst -

Der Caritasverband Steinfurt bleibt Borghorst langfristig erhalten. Und das an zwei zentralen Standorten. Der Vertrag für den Kauf des Grundstücks der Pfarrgemeinde St. Nikomedes am Marienweg sind reif für die Unterschriften. Auf der 8000-Quadratmeter-Fläche will die Caritas ein neues Verwaltungsgebäude bauen. Am jetzigen Standort am Kirchplatz sollen diverse Beratungsdienste des Verbandes einziehen. Pfarrdechant Johannes Büll als Vorsitzender des Caritasverbandes ist überzeugt: „Das ist eine Win-win-Situation.“