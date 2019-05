Am 1. August fängt für viele Schülerinnen und Schüler – mit Beginn ihrer Ausbildung – ein neuer Lebensabschnitt an. In diesem Zusammenhang stehen viele Fragen im Raum: Was erwartet mich in der Ausbildung? Wie trete ich selbstsicher und überzeugend im Unternehmen auf? Was muss ich zum Thema Teambuilding wissen?

Antworten gibt es beim Azubi-Tag. Er findet am 11. Mai (Samstag) von 10 bis 16 Uhr, in der Kreishandwerkerschaft (KH) Steinfurt-Warendorf in Rheine, Langestraße 51, statt. Zusammen mit der Krankenkasse IKK classic und dem Unternehmens- und Wirtschaftsverband Westfalen (UWW) bietet die KH ein vielseitiges Programm rund um den Ausbildungsstart an. „Wir möchten die zukünftigen Auszubildenden auf ihren weiteren Lebensweg vorbereiten, ihnen die Chancen und Perspektiven im Berufsleben näher bringen“, fasst Frank Tischner , Hauptgeschäftsführer der KH Steinfurt-Warendorf, zusammen.

Auf dem Programm steht beispielsweise eine Fahrt im Fahrsimulator. „Darin können die Jugendlichen testen, wie eine Autofahrt mit Alkohol im Blut verläuft“, sagt Karin Jöhring , Regionalgeschäftsführerin der IKK classic. Wer an dem Tag den Escape-Room absolviert, lernt viel über Teambildung kennen. Darüber hinaus laden Workshops zum Mitmachen ein: bei „Azubi isst gesund“ werden beispielsweise Smoothies hergestellt, beim „Business-Knigge“ lernen die angehenden Azubis, wie sie im Job einen guten Eindruck hinterlassen können. Unter allen Teilnehmern werden zwei BVB-Trikots mit den Unterschriften der Spieler verlost.

Frank Tischner und Karin Jöhring sind sich einig, dass dieser Aktionstag erst der Anfang ist. „Wir haben vor, solche Aktionen regelmäßig zu organisieren“, so Jöhring. „Denn damit erleichtern wir nicht nur den Jugendlichen den Schritt in die Ausbildung, wir unterstützen auch die Betriebe, die ihrem Berufsnachwuchs eine hohe, qualifizierte und zukunftssichere Ausbildung mit sehr guten Karriereperspektiven bieten“, ergänzt Tischner.