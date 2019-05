Mehr als ein Viertel wählt Grün

Steinfurt -

„Wir hatten schon mit einem Stimmenrückgang gerechnet, aber nicht mit so einem Einbruch.“ Beim SPD-Vorsitzenden Frank Müller saß die Enttäuschung über das Abschneiden der Sozialdemokraten am Abend tief. Etwas mehr als 18 Prozent in Steinfurt bedeutete zwar ein besseres Ergebnis als auf Bundesebene. Aber bei der Wahl vor fünf Jahren hatten die Genossen fast 32 Prozent erreicht, damals sogar ein sattes Plus verbucht.