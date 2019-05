Genau wie die anderen bekannten Behausungen der Raupe mit den Brennhaaren, die Hautausschläge, Brennen und Juckreiz auslösen können, ist der Standort auf einer interaktiven Karte vermerkt, die jetzt vom Kreis Steinfurt eingerichtet wurde.

Weitere Stellen im Stadtgebiet, an denen bislang schon Nester gesichtet und gemeldet wurden, sind an der Schützenstraße und Im Wiesengrund in Borghorst sowie am Timmerkamp, an der Dieselstraße und am Seller Schulweg in Burgsteinfurt. Ein weiteres Nest befindet sich genau zwischen den beiden Ortsteilen im Buchenberg.

Die Karte soll kontinuierlich aktualisiert werden, über einen Link können Meldungen über Eichenprozessionsspinner-Fundstellen an die Stadt und den Kreis weitergeleitet werden. „Zunächst werden vorrangig in allen sensiblen öffentlichen Bereichen, wie Schulhöfen, Kinderspielplätzen, sowie stärker genutzten Aufenthaltsbereichen in Grünanlagen und an Straßen, die städtischen Eichenbestände überprüft und Raupen und Raupennester des Eichenprozessionsspinners sukzessive beseitigt“, schreibt die Stadt Steinfurt.

Das Meldeformular und die interaktive Karte können im Internet unter der Adresse www.steinfurt.de/Eichenprozessionsspinner-1.htm aufgerufen werden.