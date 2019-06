Abschied fällt doch schwer

Laer -

Die Arbeit als Standesbeamtin hat ihr am meisten Spaß gemacht, stellt Anita Ueding im Rückblick auf ihre Zeit in der Laerer Gemeindeverwaltung fest. Diese hat die 42-Jährige inzwischen verlassen. Nach immerhin fast 19 Jahren ist der Verwaltungs-Betriebswirtin der Abschied dann doch schwer gefallen, auch wenn er selbst gewählt war. So beginnt Anita Ueding demnächst in der Zentralen Ausländerbehörde im Kreis Coesfeld eine neue Arbeit.