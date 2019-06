Vier Jahre hat bislang die Wartezeit auf eines der begehrten Abonnements für die Meisterkonzerte in der Konzertgalerie Steinfurt gedauert. „Fast alle Konzerte sind ausverkauft“, erklärt Prof. Matthias Schröder die besondere Situation im Bagno: „Aus der ganzen Welt reisen die Stars der Klassikszene an, um hier im ältesten frei stehenden Konzertsaal Europas zu musizieren. Bei nur 200 Sitzplätzen ist man wohl nirgendwo sonst so nah an den berühmten Musikern“, schwärmt der künstlerische Leiter der Konzertreihen.

Nun hat sich der Bagno-Kulturkreis Steinfurt als Veranstalter entschlossen, die Zahl der Abonnements leicht zu erhöhen, um die Wartezeit zu verkürzen. Bis Samstag (8. Juni) können Musikfreunde noch einige Zusatz-Abos bei Steinfurt Marketing buchen. Die zusätzlichen Abonnements gelten für die 2. und 3. Kategorie, das günstigste Abo ist schon für 96 Euro erhältlich und gilt für fünf Konzerte in der Meisterserie B. „Man spart 20 Prozent und die Vorverkaufsgebühren. Wir sind damit im Vergleich zu allen namhaften Konzertveranstaltern in NRW extrem günstig“, so Schröder. Zudem sei die Akustik in allen Kategorien hervorragend und selbst in der 3. Kategorie sei man noch nah am Geschehen, verglichen mit anderen großen Sälen und Theatern.

Das Residenzorchester „l’arte del mondo“ unter Dirigent Werner Ehrhardt spielt übrigens erstmals in beiden Meisterserien. Weitere große Namen der kommenden Spielzeit sind neben Pianistin Elisabeth Leonskaja, dem Kammerchor Stuttgart unter Frieder Bernius, Countertenor Valer Sabadus und Sopranistin Nuria Rial, Schauspieler Udo Wachtveitl („Tatort“) oder das Händelfestspielorchester Halle.