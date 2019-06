Patrioten präsentieren in 2020 Konzertevent der Extraklasse

Borghorst -

Ein Plakat auf dem Schützenplatz am Rathaus kündet bereits vom großen Event, das am 29. Mai 2020 stattfindet: Die Patrioten Schützengesellschaft ist stolz darauf, zum Schützenfestauftakt die „Dorfrocker“ verpflichtet haben zu können. Die Dreierformation plus Band macht derzeit von sich reden.