Viele andere Kommunen haben ihn schon – im September will die Steinfurter GAL auch in Steinfurt den Klimanotstand ausrufen.

Im Umweltausschuss und dem Rat soll über ihren Antrag abgestimmt werden, der auch gleich einige Maßnahmen beinhaltet: Die klimaneutrale Energieversorgung von Neubauten, die im Einflussbereich der Stadtverwaltung entstehen, ein Mobilitätsmanagement für die Gesamtstadt, ein Energiemanagement für städtische Gebäude sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Sanierungsrate im Stadtgebiet.

Der unabhängige Ratsherr Reinhard Froning wird in den beiden Sitzungen einen weiteren Antrag stellen: Politik und Verwaltung sollen alle Steinfurter dazu aufrufen, auf das Feuerwerk in der Silvesternacht zu verzichten. Dadurch könnten der CO-Ausstoß und die Feinstaubbelastung zumindest in dieser Nacht erheblich reduziert werden. „Meist wird ja nur gelabert“, sagt Froning plakativ. „Das ist mal eine ganz praktische Idee.“ Dass er mit dieser auf jede Menge Unverständnis stoßen wird, ist ihm klar. „Aber selbst wenn nur ein Drittel weniger geböllert wird, ist schon einiges erreicht.“

Neben dem Umweltaspekt sieht Froning noch weitere positive Nebeneffekte: Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere Menschen würden im Schlaf nicht gestört, Haustiere gerieten nicht in Angst und Panik und die Straßen und Plätze müssen in den Tagen nach Neujahr nicht gesondert gereinigt werden. „Das ist machbar, das muss nur einer anfassen“, ist der Ratsherr überzeugt.

Alleine die bestehenden gesetzlichen Vorgaben einzuhalten würde schon etwas bringen, ist er überzeugt. In der Sprengverordnung sei geregelt, dass das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten ist. „Mit konsequenter Umsetzung kann hier schon eine deutliche CO-Reduzierung im Umfeld dieser Einrichtungen erreicht werden.“

Erfahrungswerte, wie viele Bürger so einem Aufruf folgen würden, kennt er nicht. „Wir könnten ja eine Vorreiterrolle für andere Gemeinden spielen.“ Als Ersatz für die Böllerei könnte sich Froning eine große Lichtershow vorstellen.