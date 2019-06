Beim Ringen um die Königswürde, mit den Schützenbrüdern Enrico Husham und Christian Schlieckmann holte Frank Vismann mit dem 148. Schuss den Rest des Holzvogels von der Stange. Zur Königin ernannte er seine Ehefrau Nicole . Begleitet wird das Königspaar von den Ehrendamen Karen Janssen und Daniela Havers. Das Fest begann am Mittwochabend mit dem „Bäume holen“ und einer Zeltparty. Am Fronleichnamstag wurde beim Kinderschützenfest Greta und Johann Zauner als Königspaar proklamiert. Zum Festprogramm gehörten auch die Schützenmesse, der Krönungsball am Samstag sowie das „Bierkönigsschießen“ und „Bäume verkaufen“ am Sonntag.