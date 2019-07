„Jeder steht in der Verantwortung“

So machte er deutlich, dass der Entschluss seines Großvaters, mit anderen eine Bombe auf Adolf Hitler zu zünden, keine nur militärisch motivierte Notbremse in einem verlorenen gehenden Krieg gewesen sei. „Was da jetzt zum 75. Jahrestag in neuen Buchveröffentlichungen behauptet wird, ist schlicht unwahr“, stellte Karl Schenk unmissverständlich klar.

Er unterstrich, dass er „lediglich“ der Enkel eines berühmt gewordenen Deutschen sei. Dies wäre mitunter – beispielsweise in der Schule – eine referatsträchtige Last gewesen. „Ich denke und hoffe, ich bin ein ziemlich normaler Mensch. Ich bin ausgebildeter Hotelfachmann und führe mit meiner Frau eine Eventagentur und bin Vater von vier Kindern.“

Politisch aktiv

In der Tradition seiner Familie stehend, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine Reihe Politiker hervorbrachte, war seine Entscheidung eine logische, sich einzumischen und politisch aktiv zu werden. Und er tat und tut das – und davon überzeugte er die aufmerksamen Zuhörer in der Konzertgalerie eindringlich – als wahrer Liberaler.

„Unser demokratisches Gebilde, das auf Frieden ruhen kann, zeichnet sich für mich durch Freiheit aus, die es mit Verantwortung und Respekt vor der Würde aller Menschen zu achten und zu bewahren gilt. Ich wende mich, wo ich kann, gegen jede Form von Extremismus. Sei es von links oder von rechts oder aus anderen weltanschaulichen vermeintlichen Überzeugungen“, betonte Karl Schenk Graf von Stauffenberg.

Karl Schenk Graf von Stauffenberg in Steinfurt 1/20 Foto: Martin Fahlbusch

Terrorismus bekämpfen

Wäre in den 70er Jahren die Bedrohung durch die linken Terroristen um die RAF akut gewesen, müsse man sich heute – ohne auf anderen Augen blind zu sein – vor allen Dingen gegen die Rechtspopulisten und die AfD wenden. „Will man Freiheit und Demokratie sichern, steht jeder in dieser Verantwortung und muss aktiv werden, schauen sie nur in die neuen Bundesländer, das Gefühl abgehängt zu sein, bereitet der AfD und Neonazis in schlimmer Weise den Boden.“

„Die Gedanken sind frei“

Nachdem die Veranstaltung musikalisch von Petra Brake, Simone Große Burlage und Martin Poppe eröffnet wurde, ließ sich der Stauffenberg-Enkel von Geschichtslehrer Ulrich Kraaibeek interviewen und stand für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Ganz im Sinne dieses anregenden und gehaltvollen Abends stand am Schluss die Einladung, gemeinsam das sinnstiftende „Die Gedanken sind frei“ singen. Mit kräftiger Inbrunst kamen alle Anwesenden dieser Anregung nach.