Zu sehen ist dort zwar noch nichts, im Hintergrund läuft dafür schon jede Menge. „Ich hätte nicht gedacht, dass das mit so viel Arbeit verbunden ist“, erzählt Christine Elfring .

Einige grundsätzliche Dinge stehen zwar schon fest, unter anderem die Unterstützung durch die Stadt Steinfurt, andere sind dagegen noch offen – zum Beispiel die Auswahl der Spielgeräte, für die sie in Kontakt mit Herstellerfirmen ist. Offen ist auch noch ein Teil der Finanzierung: 60 000 bis 70 000 Euro wird das Projekt kosten, davon sind etwa 10 000 bislang als Spenden eingegangen, für weitere 30 000 Euro gebe es Zusagen von Geschäftsleuten und Banken, sagt Christine Elfring.

Um dem Projekt noch einmal Schub zu geben, will sie es beim Borghorster Schweinemarkt am 31. August und 1. September sowie eine Woche später beim Wein- und Braufest in Burgsteinfurt am 6. September präsentieren. Verbunden mit Tombola und Glücksrad, um weiteres Geld für den Spielplatz zu erhalten. Momentan sammelt sie dafür bei Geschäftsleuten Produkte ein, die sich als Gewinne eignen. Und ist ebenso wie bei den Privatspendern angenehm überrascht, wie gut die Resonanz auf ihre Idee eines barrierefreien Spielplatzes ist. Selbst Ketten, die nur mit Filialen in Steinfurt vertreten sind, würden sich mit Sachspenden beteiligen.

Ende des Jahres will sie dann den großen Kassensturz machen – und wenn bis dahin genug drin ist, soll im nächsten Frühjahr mit den Umbauarbeiten begonnen werden.