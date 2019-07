Mitte Mai hatte der Seniorenbeirat bei der Stadtverwaltung den Antrag eingereicht, den Kreisverkehr am E-Center für Radfahrer als Linksverkehr freizugeben. Idee dabei: Ältere Bürger bräuchten den viel befahrenen Kreisverkehr nur ein- anstatt dreimal zu überqueren. „Auch für Kinder und alle anderen Radfahrer ist das Gefahrenpotenzial damit um die Hälfte minimiert“, heißt es in dem Schreiben an die Verwaltung.

Wie Fachdienstleiter Johannes Schencking auf Anfrage erläuterte, hat die Unfallkommission des Kreises Steinfurt, die am vergangenen Donnerstag getagt hat, über die Idee des Seniorenbeirats diskutiert. Einhellige Meinung der Experten: „Eine Freigabe für den Linksverkehr birgt noch mehr Gefahren.“ Wie Johannes Schencking betont, könne der Verkehrsteilnehmer, der den Weg über die drei Zebrastreifen mit dem Rad scheue, auch zu Fuß gehen und dann die Linksrichtung einschlagen. Ihm sei auch nicht bekannt, wie vom Seniorenbeirat behauptet, dass es in anderen Städten diese Ausnahmeregelung gebe.

Die Unfallkommission des Kreises ist besetzt mit Polizei, Straßenverkehrsamt des Kreises sowie mit Vertretern der einzelnen Kommunen im Kreisgebiet.