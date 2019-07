Stationen auf dem Weg zur Bürgermeisterin: Fachbereichsleiterin in Telgte, Erste Stellvertreterin in Marsberg, Erste Beigeordnete in Steinfurt. Nach ziemlich genau fünf Jahren in der Kreisstadt wird Maria Lindemann zum 1. November Verwaltungschefin im Speller Rathaus. Wann ihr Nachfolger – oder ihre Nachfolgerin – vereidigt wird, das ist derzeit noch völlig unklar.