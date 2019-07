Ein bisschen verblichen sind die Eintragungen in dem alten Dokument schon, aber immer noch gut zu lesen. Und geben damit ein Bild, was der damalige Soldat in seinen beiden Kriegsjahren alles erdulden musste. In den amtlichen Aufzeichnungen findet sich unter anderem der Eintrag „Verdun“. Trotzdem: „Mein Großvater hat am Ende Glück gehabt“, ist Willi Wessels überzeugt.