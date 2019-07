Der US-Sänger Ray Charles veröffentlichte 1960 seine Version des 1930 geschriebenen Jazzlieds mit dem Titel „Georgia on my mind“ auf seinem Album „The Genius hits the road“. Was sie so an diesem Song begeistert, kann die Bürgermeisterin gar nicht genau sagen: „Ich mag es einfach, weil es so schön ist und zu dem Lied lässt es sich sehr gut entspannen.“ Musik ist generell für Claudia Bögel-Hoyer ein gutes Mittel, den stressigen Alltag als Bürgermeisterin hinter sich zu lassen. Blues und Jazz mag die Burgsteinfurterin generell sehr gerne. Unterwegs sind es dann aber doch eher die typischen Songs aus dem Radio, die ihr gute Laune machen. Zuhause hört sie dann sehr gerne Ray Charles zu, wie er seine Heimat Georgia besingt.

Der Sänger wuchs in ärmlichen Verhältnissen zur Zeit der Rassentrennung auf. In jungen Jahren erblindete er an grünem Star. Auf einer Schule für Blinde und Gehörlose entdeckte man sein musikalisches Talent. Bis heute verkaufte der Musiker rund 90 Millionen Tonträger weltweit und kann zahlreiche Grammy-Awards sein Eigen nennen. Im Juni 2004 verstarb Ray Charles mit 73 Jahren an Leberkrebs.

Das Lieblingslied „Georgia“ von Claudia Bögel-Hoyer, gehört zu den erfolgreichsten Liedern des Künstlers.