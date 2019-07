„Sieger ist die Kinderkrebshilfe“

Borghorst -

Peter Willner von „Marathon Steinfurt“ ist ein passionierter Läufer. Zum vierten Mal nahm er am Samstag am „Münsterland Sternlauf“ zugunsten der Kinderkrebshilfe Münster an der UKM-Kinderonkologie teil. Als er gegen 14 Uhr an der St. Nikomedes-Kirche in Borghorst ankam, hatte er bereits rund 36 Kilometer in sengender Sonne hinter sich. „Wir sind heute Morgen um 9.30 Uhr in Rheine gestartet“, so Willner. Er bewegte sich auf der „Route Nord“ von Rheine nach Münster mit einer Länge von 73 Kilometern. Zahlreiche weitere Teilnehmer der Routen Ost, Süd-Ost, Süd und West starteten von Liesborn, Lippetal, Hamm und Stadtlohn aus.