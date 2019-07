Weniger ist mehr

„Die 900 000 Euro haben uns nicht vom Hocker gehauen“, sagte deshalb auch Sabine Uesbeck aus dem städtischen Finanzressort. Steinfurt erhält nach Mitteilung des NRW-Bauministeriums in 2020 Gelder in Höhe von 20,3 Millionen Euro. Das sind, wie gesagt, rund 900 000 Euro weniger als in diesem Jahr. Gleichzeitig stieg aber die Steuerkraft um fast drei Millionen Euro auf 36,8 Millionen. Das ist gleichbedeutend mit einer um fast zwei Millionen gestiegenen Finanzkraft.

Nach den Hochrechnungen hatte die Kämmerei eigentlich mit weniger Zuschüssen gerechnet, ist ob der 20,3 Millionen also positiv überrascht.

„Wir erhalten bei den Schlüsselzuweisungen zwar in 2020 weniger als in 2019, aber mit einem Betrag von voraussichtlich 16,6 Millionen Euro etwa 1,1 Millionen mehr als eingeplant“, so Sabine Uesbeck.

Neben den Schlüsselzuweisungen darf sich die Stadt über 336 000 Euro Unterhaltungs- und Aufwands-, 2,1 Millionen Investitions-, 1,1 Millionen Schul- und 102 000 Euro Sportpauschale freuen.

Eine böse Überraschung gibt es dann aber doch: Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer ist laut den vorläufigen Ergebnissen damit zu rechnen, dass diese 2020 nicht nur geringer ausfallen als in 2019, sondern auch insgesamt etwa 1,5 Millionen weniger werden als bisher für 2020 von der Kämmerei geplant wurden.