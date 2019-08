Leichte Brise macht Hitze beim Tennisspielen erträglich

Gute Stimmung herrschte beim Sommerfest der Fachschaft Tennis des TuS Germania Horstmar , das nach guter Tradition mit einem Tennis- und Musik-Dämmerschoppen verbunden war. Ab 13 Uhr waren die Freunde und Bekannten aus den Tennisvereinen der umliegenden Ortschaften der Einladung gefolgt. So freute sich Vorsitzender Hans-Dieter Reuber , die Tennisfreunde aus Burgsteinfurt, Laer und Emsdetten trotz der hohen Temperaturen auf der Anlage am Tilsiter Weg mit einem Begrüßungsumtrunk empfangen zu dürfen. Anschließend wurde mit den rein freundschaftlichen Tennisspielen in Doppel- und Mixed-Begegnungen begonnen. Eine leichte Brise machte die Hitze dabei gut erträglich.

Es wurde für jeweils 30 Minuten in ausgelosten Paarungen gespielt und anschließend neu gelost. Die Regie hatte Daniel de Niet übernommen.

Zwischen den Spielen hatten die Sportler die Möglichkeit, sich an der einer Kaffee- und Kuchentafel zu stärken. Außerdem waren erfrischende Kaltgetränke ein zwingendes Muss.

Bevor DJ Christoph zur Tanzparty einlud, wurden Leckereien vom Grill zu einem Salatbuffet angeboten. Die „Open-Air-Disco“ mit aktuellen Hits, Schlagern und Klassikern der Rock- und Popgeschichte rundete am Abend ein wieder einmal gelungenes Event ab.