Steinfurt/Horstmar/Essen -

Von Axel Roll

Familie Sommer gehört beim Burgsteinfurter Wochenmarkt zum Inventar. Sie hat mit ihrem Obst- und Gemüsestand nicht nur mit ihrem Standplatz vor dem Alten Rathaus einen festen Platz in dem Getümmel am Dienstag und Freitag. Auch das Angebot trifft im Stadtteil auf eine feste Fangemeinde. Dafür müssen sich Thomas, Alex, Andreas und all die anderen aber fest ins Zeug legen.