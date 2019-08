Wenn Hitze von oben und unten kommt

Trotz der zwischenzeitlichen Abkühlung verbunden mit Regenfällen: Die Trockenheit fordert ihren Tribut – in den Wäldern, in der Landwirtschaft und auch mit dem einen oder anderen Feuerwehreinsatz. So musste die Steinfurter Wehr zum zweiten Mal in Folge nach 2018 auch in diesem Sommer zu einem Flächenbrand in das Wald- und Heidegebiet am Kieferngrundsee in der Bauerschaft Sellen ausrücken. Im Interview sprach WN-Redaktionsmitglied Ralph Schippers jetzt mit dem Leiter der Feuerwehr , Dirk Telgmann , und Pressesprecher Christoff Schwarz über sommerliche Brandeinsätze, neues technisches Equipment und besondere Herausforderungen, die die Klimawandel an die Brandschützer stellt.

2019 war der zweite sehr trockene und heiße Sommer in Folge. Wie sieht die Einsatzbilanz der Feuerwehr bislang aus? Mussten Sie öfter als sonst üblich ausrücken?

Dirk Telgmann: Wir haben erfreulicherweise keinen signifikanten Anstieg verzeichnen können. Heu- oder Stoppelfeldbrände, wie früher häufiger aufgetreten, haben wir mittlerweile fast gar nicht mehr. Das liegt auch daran, dass die Pakete heute besser gelagert werden. Bei den Erntemaschinen, deren Motor Feuer gefangen hat, gab es ebenfalls kaum Einsätze. Und bei den Flächenbränden sind wir weitgehend verschont geblieben – bis auf den Einsatz in Sellen im Juli. Toi, toi, toi – wir klopfen auf Holz.

Stichwort Flächenbrand: Muss sich die Feuerwehr künftig angesichts des Klimawandels verstärkt auf solche Einsätze einstellen?

Dirk Telgmann: Waldflächen gehören schon seit geraumer Zeit zu unserem bekannten Gefahrenpotenzial, nach dem wir uns ausrichten. Wir halten aufgrund dieser Gegebenheiten hier in Steinfurt spezielles Equipment vor. Beispielsweise verfügen wir über einen Schlauchwagen mit viel Ladekapazität, um möglichst schnell Wasser über längere Wegstrecken zu einem Brand befördern zu können. Unsere Fahrzeuge sind geländegängig, wir haben Systeme, die es uns erlauben, auch während der Fahrt zu löschen. Auslöser zur Aufrüstung war seinerzeit ebenfalls eine Flächenbrand in der Metelener Heide, der aber um einiges größer war als die jüngsten Feuer.

Welche speziellen Begleitumstände kennzeichnen Flächen- oder Waldbrände für die Feuerwehr?

Christoff Schwarz: Da ist vor allem die große Hitzebelastung, der die Einsatzkräfte ausgesetzt sind. Die Hitze kommt sozusagen von oben und von unten. Aufgrund dessen wird für die Feuerwehr Steinfurt nun leichtere Einsatzbekleidung angeschafft, um einem Hitzestau, der bei solch einem Szenario droht, entgegenzuwirken. Unsere normale Einsatzkleidung, die für Einsätze der technischen Hilfeleistung und/oder Wohnungsbrände besser ausgelegt sind, bleibt uns natürlich auch erhalten.

Inwieweit erfordert die Wahrscheinlichkeit der vermehrten Einsätze bei Flächenbränden darüber hinaus eine Anpassung der technischen Standards?

Christoff Schwarz: Wir werden kurzfristig anderes Schlauchmaterial einsetzen. Unsere Schläuche haben üblicherweise einen Durchmesser von vier bis fünf Zentimetern. Das neue Material hat eine deutlich geringere Dicke. Dadurch wird weniger Wasser verbraucht und man kann sich im Gelände besser bewegen.

Dirk Telgmann: Zudem haben wir seit kurzem auch eine Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz. Ihre Aufnahmen erleichtern besonders in unwegsamen Gelände die Lagebeurteilung enorm.

Dennoch sind sie gerade bei peripheren Bränden auch auf externe Hilfe bei der Bereitstellung von Löschwasser angewiesen ...

Dirk Telgmann: In der Tat und das hat beim jüngsten Brand in Sellen auch sehr gut geklappt. Schon innerhalb der ersten Einsatzstunde waren drei Landwirte aus der Umgebung mit Güllefässern gefüllt mit Löschwasser vor Ort.

Christoff Schwarz: Die Landwirte haben das Wasser aus dem Kieferngrundsee gezogen und sind dann zum Einsatzgebiet gefahren. Das ging indes nur, weil es spezielle Wege gibt, auf denen sie sich mit ihren Gespannen fortbewegen können. Diese sind nach dem Orkan Kyrill im Jahr 2007 angelegt worden.

Nach dem jüngsten Regen: Ist die Gefahr eines Waldbrandes nun merklich gebannt?

Christoff Schwarz: Das war wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Böden sind nach wie vor sehr trocken – die Gefahr ist also nicht gebannt.

Dirk Telgmann: Die Waldbrandgefahr ist nach wie vor sehr hoch. Der Laie erkennt das mitunter gar nicht. So kann junges Grün am Baum sprießen und der Boden ringsum gleichzeitig so trocken sein, dass sich Gras darauf blitzschnell entzündet, wenn die berühmte Zigarettenkippe darauf geworfen wird.

Abschließende Frage, die immer wieder aktuell ist und sicher nicht oft genug gestellt werden kann: Was sollte man als Waldnutzer tunlichst unterlassen, um nicht einen Waldbrand auszulösen?

Christoff Schwarz: Das Auto nicht auf Waldboden, sondern auf befestigten Flächen abstellen, um einen Brand ausgelöst durch einen heißen Kat zu vermeiden. Keine Zigarettenkippe wegwerfen – auch wenn man meint, sie ist ausreichend ausgedrückt. Mal abgesehen davon, dass sie generell umweltschädlich sind, könnte Wind Restglut wieder aufflammen lassen.