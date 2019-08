Frauenschützen suchen Kaiserin

Es ist das 30. Schützenfest der Frauenschützen. Antreten ist am Samstag (24. August) um 14.30 Uhr am Vereinslokal Kloppenborg in Uniform mit Schirm. Von dort geht es zur Vogelstange, kündigen die Frauenschützen an. Die Proklamation findet zirka um 18 Uhr am Rathaus statt. Im Anschluss folgt der Königinnen- und Kaiserball.

Am Sonntag (25. August) um 11 Uhr wird es ein internes Frühstück für angemeldete Mitglieder geben, teilen die Frauenschützen mit. Danach werde gemeinsam die Halle aufgeräumt. Im Anschluss sitzen sie gemütlich zusammen. Die Frauenschützen freuen sich, dass sie dieses Jahr Martina Freude (damals Wiesmann) als Jubelkönigin begrüßen dürfen.