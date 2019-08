Burgsteinfurt -

Der Zeitpunkt scheint mehr als unglücklich gewählt: Ausgerechnet in der Woche, in der die Schüler wieder in ihre Klassenräume zurück müssen, wird an der Tecklenburger Straße eine Baustelle eingerichtet – samt Einbahnstraßenregelung, die für stadteinwärts fahrende Auto- und Radfahrer einen Umweg bedeutet.