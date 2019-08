Märkte, Party und Konzerte

Ansonsten bleibt alles weitgehend beim Bewährten. An beiden Tagen kann an den Ständen von Trödel- und Flohmarktbeschickern entlang geschlendert und auf die Jagd nach Schnäppchen gegangen werden. Rund 40 professionelle Trödler präsentieren sich rund um den Platz „Auf dem Schilde“ mit ihren Waren, auf der Emsdettener Straße, der Lechtestraße und dem Heimannplatz haben die privaten Flohmarktanbieter Platz, ihre Schätze aus Keller und Dachboden vorzustellen – und mit den Besuchern um gute Preise zu feilschen. Los geht‘s am Samstag und Sonntag jeweils schon gegen 7 Uhr. Am Samstag eröffnet der stellvertretende Bürgermeister Hans-Günter Hahn um 12 Uhr auf der Bühne auf dem „Roten Platz“ das Schweinemarkttreiben offiziell. Danach zeigt die Aikido-Abteilung des TV Borghorst bis gegen 13 Uhr, wie sich asiatischer Kampfsport und Gesundheitssport vereinigen lassen. Von 15 bis 16 Uhr untermalen die Jagdhornbläser des Hegering Steinfurt das Markttreiben musikalisch, abgelöst werden sie von 16 bis 18 Uhr von den Tanzgarden der Prinzen-Schützen. Abends steigt auf und vor der Bühne dann die Radio-RST-Party: Als Vorband steht ab 19.30 Uhr die Band „Stonewashed unplugged“ auf der Bühne, ehe als Topact die Rockcover-Band „Starlight Excess“ für Stimmung sorgt. In der Umbaupause stürmen Steinfurter die Bühne: Unter dem Namen „Steinfurter Dance Gang“ haben sich lokale Promis aus Politik, Vereinen und Wirtschaft zusammengetan und unter Anleitung von Chris Duffke vom Ballroom einen Linedance einstudiert. „Das wird wahrscheinlich nicht professionell, aber auf jeden Fall lustig“, ist SMarT-Geschäftsführerin Marion Niebel, die ebenfalls das Tanzbein schwingen wird, überzeugt.

Am Sonntag präsentieren sich erneut die Aikido-Abteilung des TV Borghorst und die Tanzgarden der Prinzen-Schützen auf der Bühne.

Vor dem ehemaligen Ihr-Platz-Gebäude gegenüber dem Heimathaus steht das Karrieremobil der Bundeswehr. Und bringt einen Aero-Trim mit – ein Gerät, mit dem die Schwerelosigkeit im Weltall simuliert werden kann. Die Landfrauen öffnen ihr Café mit selbstgebackenem Kuchen, auch das Heimathaus öffnet seine Türen – ebenso wie die Geschäfte, die von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag einladen. „Die Herbstware ist schon eingetroffen“, erklärt Gudrun Sestendrup vom Modehaus Wissing, dass sich der Blick auf die Mode auf jeden Fall schon lohnen wird. Neue Modelle auf vier Rädern stellen einige örtliche Autohändler vor.

Am Tag vor dem Schweinemarkt, also am kommenden Freitag (30. August) steigt Auf dem Schilde das „Frei:Kult-Open-Air“. Ab 18 Uhr rocken dann „See the Sign“ mit Alternative Rock aus Ochtrup, Dennis Buss mit Hip Hop aus Gronau, die Big Band der Musikfabrik Borghorst, die Punker von Hal Johnson aus Emsdetten und schließlich „Impediment“ aus Borghorst den Roten Platz. Der Eintritt ist ebenso wie der zur RST-Party am Samstag frei.