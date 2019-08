Musikalische Bauhaus-Ohren

Alles ist möglich, alles erlaubt – auch in der Kunst. Grandioses in musikalischer Weise und Kluges wie Verrücktes in Texten aus dem vergangenen Jahrhundert erwartete die Zuhörer. Das Heinrich-Neuy-Bauhaus Museum lieferte dazu eine passende Kulisse. Einerseits Tische und Stühle unter großen Bäumen im herrlichen Garten des Bauhaus-Museums, andererseits die Bühne vor einer großstädtischen, grauen Fassade, die die Rückseite des Museums zeigt. Im Café erwarteten die Besucher gaumenkitzelnde Köstlichkeiten, zur Stärkung der Genießerfreude.

Dann erinnerte Pindakaas an eine Epoche, die gerade den Kaiser und den Ersten Weltkrieg hinter sich gebracht hatte. Freiheit wurde möglich. Was wollten Menschen, um genauer zu sein, die Künstler des Bauhauses? Eine neue Welt, die allen ein gerechtes Leben bescheren sollte. Massenproduktion wird dabei zum Qualitätsbegriff, weil sich alle ein menschenwürdiges Dasein leisten sollten. Kultur im Wohnen, im Alltäglichen, in der Arbeitswelt. Und endlich Spaß daran, Unsinn zu produzieren.

Daneben gehörten zum Menschenbild der Bauhäusler musikalische Ohren. Johann Sebastian Bach (1685-1750), dessen Fugen an Ordnung und Klarheit erinnern, wurde gern gehört, erläuterte Dr. Matthias Schröder , der auch der künstlerische Leiter der Bagno-Konzertgalerie ist.

Mit dem Contrapunctus 1 aus der Kunst der Fuge, BWV 1080, eröffnete das Quartett sein Konzert. Die seit 30 Jahren eine Formation bildenden Musiker trafen sogleich den Nerv des Publikums, dies wurde durch anhaltenden, sogar unterbrechenden Applaus mit Begeisterung bestätigt. Weiter im Programm überzeugte Arnold Schönberg (1874-1951) mit nicht atonalen, so genannten Kanons, die neben Betrachtungen über das Leben und das Alter auch ganz banale Dinge wie die Funktion des Geldes poetisierten. Im Erzählen, dass man eine aufwendige, ferne Freundschaft ohne Geld nicht pflegen kann, liegt als melancholische Grundhaltung der Verzicht.

Das Herausarbeiten von Gefühlen der Komponisten, die Frank Dukowski hinreißend rezitierte, reichte über Kühle in der Stimme wie auch Weichheit und Leidenschaft im Ausdruck.

Sodann weckte Pindakaas mit den ausgewählten Komponisten in einem schnörkellosen Stil alle erdenklichen Gefühlslagen im Publikum. Dabei konnten die Zuhörer die Hintergründigkeit der Saxofonklänge ausloten. Atemlosigkeit an der Oberfläche in der neuen Welt und die einhergehende, revolutionäre Industrialisierung werden ebenso lebendig wie volksmusikalische Anklänge von Hopsasa und Trallala.

Die Stücke von Dmitri Kabalewski (1904-87) trugen dazu bei, dass im Publikum Fragen zu der Wirkung dieser Musik heute geäußert wurden. Nach der Pause kam noch Bela Bartok (1881-1945) zu Gehör, dann standen bekannte Melodien von Kurt Weill (1900-1950) aus Brecht-Opern im Vordergrund, die eine rundherum gelungene Veranstaltung, die von der Regionalen Kulturpolitik gefördert wurde, beendeten.

Annegret Rose