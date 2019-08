Vom Frieden künden und Anerkennung erzeugen

Steinfurt -

Passanten bleiben stehen, schauen auf die Hinweistafeln, kommen mit den Jugendlichen ins Gespräch – keine Frage, die beiden Friedenstauben, die am Dienstagvormittag vor dem Borghorster Heimathaus und an der Ecke Steinstraße/Leerer Straße in Burgsteinfurt aufgestellt worden sind, verfehlen ihre Wirkung nicht. Die mit Regenbogenmotiv und Symbolen der Judenverfolgung während der NS-Zeit bemalten Holzobjekte weisen auf den vom Kulturforum organisierten kommenden 5. Steinfurter Geschichtstag hin.