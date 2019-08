Steinfurt -

Von Bernd Schäfer

Unter den langen Reihen von weißem Vließstoff wachsen Salate und Kohlsorten, in den Gewächshäusern reifen Tomaten und Paprika in den verschiedensten Farben: Auf dem Hof in Wilmsberg wächst das, was Irmgard und Christian Dieckmann später frisch gepflückt auf den Steinfurter Wochenmärkten verkaufen.