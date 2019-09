Dort werden die Schüler von Ute Kolk und Maren Brumley begrüßt, die die Kids im Team mit weiteren Trainern des TB Burgsteinfurt in den nächsten Wochen mit dem Handball vertraut machen will.

„Wir wollen mit euch passen, fangen und ein paar einfache Regeln lernen – und hoffen, dass ihr Spaß am Handball bekommt.

Bis zu den Herbstferientauschen die Burgsteinfurter Viertklässler aller Grundschulen den Sportunterricht gegen Handball-Trainingseinheiten. „Die Resonanz bei den Kindern ist gut“, weiß Lehrer Uwe Timmers aus der Erfahrung des letzten „Wir spielen Handball“-Projekts vor zwei Jahren. „Sie haben Spaß daran, mal was mit den ‚Profis‘ zu machen.“

Den Spaß sieht man ihnen schnell an – gleich nach der Begrüßung und der Einteilung in Gruppen schnappen sich die Schüler die Bälle und rennen werfend und dribbelnd durch die Willibrordhalle. Angeleitet werden sie dabei von lizensierten Trainerinnen, die selbst meist seit vielen Jahren Handball spielen und jetzt ihre eigene Faszination für den Sport an andere weiter geben.

Am Ende der Projektwochen steht am 11. Oktober ein Turnier, bei dem alle Kinder zeigen können, was sie in den einmal wöchentlich stattfindenden Einheiten gelernt haben. Zu dem Spielfest, das von der ersten bis zur vierten Schulstunde geht, sind auch Eltern, Mitschüler und Freunde als Zuschauer eingeladen.