„Wir müssen umdenken“

Schritt eins ist so gut wie gemacht. Hans Schröder : „Wir haben für das städtische Abwassernetz eine Bestandsaufnahme gemacht.“ Der Digitalisierung sei Dank, ist mittlerweile jeder Straßengully erfasst. Über diese Daten wurde eine Karte mit der Topografie Steinfurts gelegt. Wo ist ein Hügel, wo ein Tal? „Damit können wir genau berechnen, wo es bei welchen Regenmengen eng wird in der Kanalisation“, erläutert Stefan Koenen von der Ingenieurgesellschaft Tuttahs und Meyer, die schon seit vielen Jahren die Planungen für das städtische Abwassernetz begleitet.

Vier Stunden, so der Diplom-Ingenieur, hat ein Hochleistungsrechner „georgelt“, um die Daten für Steinfurt zusammenzuführen. „Was jetzt folgt, ist eine eingehende Analyse. Damit können wir dann einen Maßnahmenkatalog erstellen, was an welcher Stelle notwendig ist, um Hochwasserschäden einzudämmen oder bestenfalls zu verhindern“, erläutert Koenen das weitere Vorgehen. Hans Schröder betont: „Wir werden natürlich die Politik frühzeitig mit einbinden.“ Denn: Hochwasserschutz kostet Geld.

Schröder und Koenen sind sich aber einig: Mit größeren Kanälen oder zusätzlichen Regenrückhaltebecken ist es langfristig nicht getan. Der Technische Beigeordnete: „Es wird ein generelles Umdenken stattfinden müssen.“ Das fange bei der Stadtplanung an, bei der die Belange des Hochwasserschutzes viel mehr Berücksichtigung finden müssten, und höre beim Bürger auf, der ebenfalls gefordert sei, seine eigenen vier Wände gegen Starkregen zu schützen.

Beide Experten betonen dabei: Steinfurt ist auf einem guten Weg. Stefan Koenen, der die Kanalnetze in vielen anderen Kommunen im Umkreis kennt, lobt das vorausschauende Denken der Stadtväter: „Die Kanalisation ist super, die drei Kläranlagen sind unter energetischen Aspekten die besten im gesamten Kreisgebiet.“

Alle an einen Tisch – bei Planungen für Bauvorhaben aller Art wird dieses Vorgehen wichtiger denn je, ist Schröder überzeugt. „Wir werden das kräftig üben müssen.“ Aber nur auf diesem Wege ließen sich die Belange des Hochwasserschutzes frühzeitig integrieren.

Ein Umdenken sei aber noch an ganz anderer Stelle notwendig. Damit der Regen nicht nur über die Kanalisation abgeleitet wird, sind Flächen für die Versickerung notwendig. Wo Wasser im Boden verschwinde, da kann nicht gebaut werden. In Zeiten, in denen Wohnraum knapper denn je wird, ein schwer aufzulösender Konflikt. Bestes Beispiel dafür sind die Planungen für das Borghorster Websaal-Gelände. Die ersten Ideen verschwanden in der Schublade, weil die Grün- und Wasserflächen auf dem Areal aus Sicht der Investoren nicht zu bezahlen waren. Klimaschutz fängt, so Stefan Koenen, im ganz Kleinen an. Beispiel Straßenbau. „Generell haben die Bürger nichts gegen Bäume. Nur wenn sie vor der eigenen Tür stehen, dann gibt es Proteste.“