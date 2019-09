„Das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich.“ Claudia Bögel-Hoyer erinnert sich gerne an ihren Urlaubsaufenthalt in Lissabon zurück. In Portugals Hauptstadt erlebte sie in einem Restaurant einen spontanen Gesangsabend, bei der eine Fadista auftrat. So nennt man jene Sängerinnen oder auch Sänger, die den traditionellen Musikstil des Algarve-Landes pflegen.

Der Fado drückt in unnachahmlicher Weise das Lebensgefühl der Portugiesen aus. Das ist mitunter von Melancholie und Weltschmerz geprägt – was den Vortrag indes durchaus noch beeindruckender macht.

So erging es jedenfalls Steinfurts erster Bürgerin – und so können es auch alle Steinfurter erleben, ohne dafür bis nach Lissabon reisen zu müssen: Denn mit Cristina Branco gastiert am 2. November (Samstag) im Rahmen des Münsterland-Festivals ein Sängerin in der Bagno-Konzertgalerie, die wie keine andere die moderne, neue Seite des „Blues der Portugiesen“ verkörpert. Begleitet wird die Fadista von ihrer Band mit Bernardo Couto (Gitarre), Bernardo Moreira (Kontrabass) und Pianist Luís Figueiredo.

„Bei der diesjährigen Auflage des Münsterland-Festivals liegt ein Hauptaugenmerk auf Künstler, die die traditionelle Musik ihrer Heimatländer in moderne Kompositionen einfließen lassen“, betonte Lars Krolik, Projektmanager und Leiter der von Münsterland e.V. veranstalteten Festivalreihe, am Mittwoch bei der Vorstellung des Steinfurter Beitrags im Alten Rathaus von Burgsteinfurt. Der poetische Fado von Cristina Branco sei dafür das beste Beispiel.

Gewissermaßen als i-Tüpfelchen, das mit gebucht werden kann, aber nicht muss, bietet Kooperationspartner „Reset“ eine vorgeschaltete „Landpartie“ durch das Bagno an. Leiter Wilko Franz verspricht einige „Überraschungen“ und ein „gemeinsames Erlebnis abseits des Gewöhnlichen“. Integriert ist ein Konzert mit der belgischen Singer-Songwriterin Chantal Acda im Alten Rathaus (Beginn 17.30 Uhr).