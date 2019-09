Seitdem hat sich der Zustand der mittlerweile 90 Jahre alten Stahlkonstruktion nicht verbessert, die Sanierung wurde nur immer wieder aufgeschoben. Nicht von der Stadt, sondern von der Deutschen Bahn , die für die Brücke zuständig ist. Nachdem die Bauarbeiten zuletzt für 2018 eingeplant waren, soll es nun doch endlich was werden.

In einem Schreiben der Deutschen Bahn wurden die Anwohner vor einigen Tagen darüber informiert, dass es vom 12. bis zum 28. Oktober zu Lärmbelästigungen im Zuge der Erneuerung der Eisenbahnüberführung kommen wird. Mehr noch: Während der zwei Wochen ist der Durchgang unter den Gleisen gesperrt. Wer vom nördlichen Teil des Wohngebiets in den südlichen wechslen will, muss dann etwas mehr Zeit einplanen: die nächste Möglichkeit, die Bahnlinie zu kreuzen, ist zumindest für Fußgänger und Radfahrer die Unterführung der Dumter Straße.

Ein Zug kann an dem Haltepunkt aber sowieso nicht erreicht werden: Während der Bauarbeiten an der Brücke ist auch die darüber führende Bahnlinie gesperrt, zwischen den Bahnhöfen Burgsteinfurt und Borghorst pendeln dann Busse als Schienenersatzverkehr.