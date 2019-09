Erinnerung an die letzte Äbtissin in Gravenhorst

Unter dem Namen „Café Clara“ wird die Gastronomie im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst seit Anfang des Monats fortgeführt. Tilman Fuchs , Sozialdezernent des Kreises Steinfurt, Bernd Moorkamp , Geschäftsführer der WertArbeit Steinfurt, und Martin Laubrock, Betriebsleiter des Cafés, haben das Lokal in Hörstel jetzt neu eröffnet. Gäste aus Politik, Nachbarschaft und Kultur waren dabei. Für musikalische und literarische Unterhaltung sorgten die Pianistin Imke Fletcher und Christel Bücksteeg von der Europäischen Märchengesellschaft mit Sitz in Rheine.

Seit 2014 betreibt die WertArbeit Steinfurt, das gemeinnützige Sozialunternehmen des Kreises Steinfurt, das Café schon als Inklusionsbetrieb. Menschen mit und ohne Handicap arbeiten dort selbstverständlich im Team zusammen. Nachdem die WertArbeit im vergangenen Jahr vom Kreistag den Auftrag erhalten hatten, den Betrieb des Cafés in den nächsten Jahren fortzuführen, ist das Konzept überarbeitet und sind verschiedene Marketing-Maßnahmen ergriffen worden. „Mit dem neuen Namen schaffen wir einen Bezug zum historischen Klosterensemble, denn Clara von Juden war die letzte Äbtissin, die im ehemaligen Kloster gelebt hat“, erläutert Moorkamp. Auf den Namen verständigte sich eine fünfköpfige Jury, die im Rahmen eines Namenswettbewerbes 179 eingegangene Vorschläge ausgewertet hatte.

Auch bei der Gestaltung des neuen Logos orientiere sich das Café-Team an der Umgebung: Die erdigen Farben erinnern an den Sandstein des Gebäudes, das Grün an die Klosterwiesen und die Blume stammt aus dem Kirchenfenster der benachbarten Klosterkirche St. Bernhard.

Auf der überarbeiteten Speisekarte finden sich viele regionale Speisen. Mit der Gravenhorster Spirituosenmanufaktur ist ein eigener Malzlikör entwickelt worden. Mit dem „Etappenziel Kloster Gravenhorst“ und dem „Picknick hoch drei“ wenden sich außerdem zwei neue Veranstaltungsformate speziell an Radfahrer und Wandergruppen. Neu ist zudem der Ansatz, im Café Ausstellungen zu präsentieren. „Wir möchten gerne Künstlern aus der Region die Gelegenheit geben, ihre Werke im Café Clara einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen“, erklärt Küchenmeister Martin Laubrock.

Den Anfang hat jetzt die Künstlerin Veronika Teigeler aus Hörstel gemacht, die zusammen mit Gerd Andersen, Leiterin des DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, ihre Ausstellung „Dem Raben gelauscht“ eröffnete. Eine Serie von Bildern erzählt vom Leben der Rabenvögel. Die Ausstellung ist bis 30. November, zu sehen.