„GaGroKo“ für das Einheitsbuddeln

Die Idee kommt vom Land Schleswig-Holstein, das in diesem Jahr die Organisation der Einheitsfeierlichkeiten übernimmt. In Steinfurt haben die Grünen die Aktion aufgegriffen. „Wir sind dann auf die anderen Parteien im Rat zugegangen und sind fast überall auf offene Ohren gestoßen“, freut sich Heinz-Bernhard Bödding , der bei Bündnis 90/ Die Grünen für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnet.

Mit im Boot sitzt auch die Stadtverwaltung, die dafür sorgen wird, dass für das gespendete Geld auch tatsächlich Bäume in den Boden kommen. Heinz-Bernhard Bödding: „Gemeinsam mit der Stadt haben wir uns überlegt, an der Appelchaussee in Wilmsberg Apfelbäume anzupflanzen.“ Die sollen in der Mehrzahl alte Obstsorten tragen.

75 Euro wird ein Baum kosten. Wie Günter Marquard als CDU-Vorsitzender erläutert, wird jeder im Schnitt einen Umfang von 12 bis 14 Zentimetern haben und über Wühlmausschutz und Pflanzpfahl verfügen. „Wir freuen uns über jeden Euro“, so Marquard und betont, dass es ganz egal ist, wie viel jeder einzelne für die Aktion spendet. Wie der Unionsvorsitzende und der Grünen-Sprecher erläutern, werden ihre Parteien auch ihren finanziellen Beitrag zum Einheitsbuddeln aus der Vereinskasse leisten.

Die Stadt hat ein extra Spendenkonto eingerichtet, das auch nach dem 3. Oktober noch bestehen bleibt. „Wäre natürlich eine tolle Sache, wenn sich das Einheitsbuddeln, wie vom Land Schleswig-Holstein beabsichtigt, zu einer jährlich wiederkehrenden Tradition entwickelt“, hofft Heinz-Bernhard Bödding auf den Langzeiteffekt.

Der erste Baum wird am Vorabend des Einheitstages an der Appelchaussee um 17 Uhr gepflanzt. Die Parteien sind jetzt gespannt, wie viele dann noch folgen werden.