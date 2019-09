Klimanotstand ausrufen oder Offensive starten?

Steinfurt -

Es ist eigentlich nur ein Streit um Begriffe. Klimanotstand ausrufen oder Klimaoffensive starten? Darum streiten sich Politik und Verwaltung. In der Sache sind sich alle einig: Die Stadt muss was tun. Das wurde bei der Ratssitzung am Donnerstagabend erneut deutlich, in der die Mitglieder noch keine konkreten Beschlüsse fassten. Sie warten auf die Verwaltung, die den Auftrag erhalten hat, die verschiedenen Initiativen der Fraktionen, so gibt es ähnlich lautende Anträge von SPD, FWS und der GAL, zu bündeln und in einer Beschlussvorlage zusammenzufassen.