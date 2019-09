Gegen 18.30 Uhr am Freitagabend hatte sich der Verkehrsunfall auf der Kreuzung Westfalenring/Kamers Kamp/Meerstraße am BWS-Zentrum ereignet. Zeugenaussagen befuhr ein 15-jähriger Radfahrer die Ampelkreuzung vom Kamers Kamp kommend in Fahrtrichtung BWS-Zentrum.

Dabei missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Beim Überqueren der Kreuzung wurde er dann von einem von rechts kommenden schweren landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann erfasst.

Dabei erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen und wurde umgehend mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl an dem Traktor wie auch an dem Fahrrad entstand nach ersten Einschätzungen kein nennenswerter Sachschaden.

Der Fahrer des Traktorgespanns blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war der stark frequentierte Kreuzungsbereich halbseitig gesperrt.