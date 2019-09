Seit Beginn des neuen Schuljahrs ist die 51-Jährige Münsteranerin die neue Leiterin der weiterführenden Schule an der Tecklenburger Straße – als Nachfolgerin von Hans-Dieter Jürgens , der vor den Sommerferien nach 20 Jahren als Schulleiter in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Zuletzt war Bettina Weiß Leiterin der Realschule Westerkappeln, die zum Ende des vergangenen Schuljahrs auslief. Davor konnte sie bereits Erfahrungen in Steinfurt sammeln: Zwei Jahre lang war sie Konrektorin der Realschule am Buchenberg.

Ihre ersten Erfahrungen in der Schulleitung sammelte sie in Billerbeck. Schon damals erkannte sie: „Man braucht gute Mitstreiter.“ Dass sie nicht wie manche ihrer Kollegen ein ganzes Berufsleben an einer einzigen Schule verbracht hat, habe auch seine Vorteile: „Das war eine lehrreiche Zeit. Man sieht Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln.“

Viele verschiedene Blickwinkel gibt es auch in der Burgsteinfurter Realschule. Das fast 120 Jahre alte Gebäude hat so seine Macken und Eigenheiten. „Es ist eine Schule mit Charme“, sagt die neue Leiterin diplomatisch lächelnd.

Immerhin: Als eine Art Willkommensgeschenk wird ihr Büro in den Herbstferien renoviert, mit einem neuen Anstrich und einem neuen Teppichboden. Und vielleicht sogar neuen Steckdosen – die runden Stromanschlüsse in den Wänden werden bei Ebay schon als „historisch“ angeboten...

Die historische Fassade ist Teil eines weiteren Antrittsgeschenks: Eine Kaffeetasse mit dem Schullogo, die sie vom Kollegium bekam. „Die Aufnahme hier war durchweg positiv und freundlich“, freut Bettina Weiß sich, dass ihr der Start leicht gemacht wurde.

Vorgänger Jürgens hat sie bei einer Übergabe in die wichtigsten Dinge, die in Burgsteinfurt beachtet werden müssen, eingeweiht. Und ihre Stellvertreterin Ursula Schütte hilft ihr dabei, die alltäglichen Abläufe kennenzulernen.

Ob und was sich unter ihrer Leitung ändern wird, kann „die Neue“ noch nicht sagen. „Ich muss ja erstmal in die Abläufe und das Schulleben hineinkommen. Aber klar, jeder hat eine andere Art und macht Sachen anders als der Vorgänger.“

Ganz wichtig sei ihr, Jugendlichen Kernkompetenzen und Akzeptanz und Toleranz im sozialen Umgang miteinander zu vermitteln. „Das braucht unsere Gesellschaft einfach.“ Außerdem legt sie Wert auf eine gute Vorbereitung zur Berufswahl. „Da sollte eine Schule viele Wege eröffnen.“

Im Klassenraum steht die neue Leiterin übrigens auch noch regelmäßig: Als Deutschlehrerin in den Klassen des sechsten und neunten Jahrgangs.