Eigenes Klimapaket geschnürt

Drei, Zwei, Eins, Null – ist der 16-Minuten-Countdown auf dem Digitaldisplay heruntergezählt, muss alles ganz fix gehen. Die klobigen Thermohandschuhe übergestreift, ein prüfender Blick durch die zentimeterdicke Ofenscheibe, Tür auf, der Wagen mit den acht Backblechen, auf denen gerade die Körnerbrötchen verführerisch duften, herausgezogen, den neuen mit den Teiglingen rein, Tür zu. Und wieder zählt die Uhr: 16:00, 15:59, 15:58 . . .

Dass das Backen von Brötchen ein energieintensiver Vorgang ist – die Mitarbeiter in der Produktion von Essmann ‘s Backstube spüren es hier vor den Öfen besonders deutlich. Das aufgeheizte Thermoöl, mit dem die Brötchen schön gleichmäßig auf Temperatur gebracht werden, sorgt auch für reichlich Schweiß auf der Bäckerstirn. Damit die Stirn der Buchhalter beim Blick auf die Strom- und Heizkosten trocken bleibt, ist Firmenchef Matthias Essmann mit seinem Team ständig auf der Suche nach Einsparpotenzialen. „Natürlich geht es uns darum, die Kosten zu senken“, erläutert der Geschäftsführer. Direkt danach kommt aber die Nachhaltigkeit. Matthias Essmann: „Seit vergangenem Jahr kaufen wir für unsere Filialen nur noch grünen Strom ein.“ Und die Plastikdöschen für Kaffeemilch, die sind ebenfalls ein Auslaufmodell. „Wir stellen gerade wieder um auf Milchkännchen“, so Klaus Stenneken , der ebenfalls zum Führungszirkel des Unternehmens mit Hauptsitz in Altenberge zählt.

Was vor zehn Jahren mit dem Bau der ersten Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mammut-Backstube begann, hat sich mittlerweile zu einer Art eigenen Abteilung gemausert, in der Energie-Management-Beauftragter Michael Brand mit Hilfe eines externen Ingenieurbüros auf der Suche nach Energiefressern im Betrieb ist. Mit nachweislich großem Erfolg. Klaus Große Besten, der für die Produktion im Hause Essmann verantwortlich zeichnet: „Wir sparen unterm Strich 550 000 Kilowattstunden Strom und 138 000 an Gas ein.“ Zum Vergleich: Ein Vier-Personen-Haushalt hat im Schnitt einen Stromverbrauch von rund 4000 Kilowattstunden im Jahr.

Die Umwelt kann sich durch diese Bemühungen über eine jährliche Kohlendioxid-Einsparung von 2000 Tonnen freuen. Trotzdem sieht sich Matthias Essmann noch lange nicht im Ziel: „Wir wollen in Kooperation mit einem Hamburger Unternehmen Klima-Bäcker werden.“ Motto: Mit weniger mehr gebacken kriegen.

Schon lange wird den Essmann-Bäckern in der Produktion mit LED-Licht die Nacht zum Tag gemacht. Die Kühlhäuser und -schränke sind mit Wärmerückgewinnung gekoppelt. Gleiches gilt für die Öfen. Mit ihrer Wärme werden auch die Gärschränke sowie das Spül- und Reinigungswasser auf Temperatur gebracht. Klaus Große Besten: „Früher hatten wir 16 Kamine, um die überflüssige Wärme nach draußen zu pusten, heute nur noch sechs.“

Die Energie-Spürnasen sind aber auch in den Filialen unterwegs. Mittlerweile 63 an der Zahl. Der weiteste Weg führt die Liefer-Lkw am frühen Morgen nach Borken. In den Geschäften wird ein gehöriger Anteil der 120 verschiedenen Brötchen, Brote und Kuchen im Angebot frisch gebacken. Dort lassen sich mittlerweile die unterschiedlichen Ofenkammern einzeln schalten. Matthias Essmann: „Außerdem schulen wir natürlich permanent unser Personal.“ So drücken die Mitarbeiter für den Ofen erst aufs Knöpfchen, wenn er gebraucht wird. „Alles Kleinigkeiten“, weiß Klaus Stenneken. Die sich bei einem 750-Köpfe-Betrieb aber schnell in erklecklichen Summen niederschlagen.

Stichwort Summen. Neue Technik kostet Geld. „Und darum wird jede Investition hier im Haus natürlich intensiv diskutiert“, so Matthias Essmann. Der Geschäftsführer setzt auf „stabiles Wachstum“. Dabei ist dem Chef aber eines ganz wichtig: „Der handwerkliche Charakter darf uns nicht verloren gehen.“