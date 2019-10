Wie Marktmeisterin Vera Schubert erläutert, sollen die Besucher beim Gang durch die mobilen Gemäuer auf 16 mal 16 Metern zahlreiche Überraschungen erleben. „Ansonsten bauen wir auf Traditionelles“, sagte die Marktmeisterin im Gespräch mit dieser Zeitung. Allerdings: Diesmal gibt es auch einen Getränkestand. Das Fehlen so einer Versorgungsstation war in der Vergangenheit häufig kritisiert worden.

Am Konzept, die Fahrgeschäfte in der Borghorster Innenstadt zu konzentrieren und dabei den Heimannplatz auszusparen, will Vera Schubert dieses Mal noch festhalten. „Wir arbeiten aber daran, künftig wieder auf den Heimannplatz zu gehen“, kündigt sie an.

Die Schwierigkeit: Mit der augenblicklichen Anzahl an Buden und Karussells ist es in der City zu eng, für die Ausdehnung auf dem Heimathaus-Parkplatz aber zu weitläufig. Darum ist der Fachdienst gerade darum bemüht, für die künftigen Jahrmärkte zusätzliche Attraktionen zu gewinnen. „Ab Dezember wollen wir konkret für das nächste Jahr planen“, kündigt Vera Schubert an. Sie weiß, dass das für den Muffenmarkt zum Beispiel schwierig wird: „Zeitgleich findet in Münster der Send statt. Da ist klar, wo der Schausteller hingeht, wenn er die Wahl hat.“ Sie hofft für den Sommer aber durch die Kooperation mit Nachbargemeinden, zusätzliche Schausteller für Borghorst begeistern zu können. „Metelen hat eine Woche vor uns Kirmes, da könnte was gehen.“

Prinzipiell müsse man sich kümmern und die Fahrgeschäft-Eigner selbst ansprechen: „Nur auf Bewerbungen warten, das reicht nicht.“