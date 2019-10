Borghorst -

Buntes Treiben in Borghorsts Innenstadt, es ist wieder Zeit für den Muffenmarkt, der bereits am Wochenende zahlreiches Publikum verbuchte. Das spätherbstliche Superwetter am Samstag rief besonders viele Kirmesfans auf den Plan. Die Auswahl der Karussells ist bunt und abwechslungsreich.