Zunächst sind am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Winkelstraße laute Einbruchsversuche gehört worden. Dort wurden Hebelspuren an Fenstern gesichert. In unmittelbarer Nachbarschaft, ebenfalls in der Winkelstraße, ist dann am Samstag zwischen 8 und 19.30 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, sind dort alle Räume durchsucht worden. Beute: etwa 500 Euro.

Außerdem haben Einbrecher am Samstag ein Wohnhaus an der Abteistraße heimgesucht. Dort ist eine Terrassentür aufgehebelt worden. Sachschaden: rund 500 Euro. Angaben zur Beute konnte die Kripo gestern noch nicht machen.

Wer dazu beitragen kann, die Taten aufzuklären, soll sich bei der Polizei in Steinfurt unter Telefon 0 25 51/ 15 41 15 melden.