Neuartige Reflektoren sollen helfen, Wildunfälle in Steinfurt zu vermeiden

Steinfurt -

Von Dirk Drunkenmölle

Die neue Allianz, die alarmierend hohe Zahl von Wildunfällen im Kreis Steinfurt einzudämmen, setzt ihr angekündigtes Maßnahmenprogramm weiter konsequent in den Kommunen um. Vertreter der Kreisjägerschaft Steinfurt-Tecklenburg, der Kreispolizei, des örtlichen Hegerings und Revierpächter haben am Dienstagvormittag in Steinfurt neuartige Reflektoren angebracht.