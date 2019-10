„Der Herrgott soll auch ein Dach über dem Kopf haben“ – Sprüche wie dieser sind im Münsterland ein Ausdruck des bodenständigen Volksglaubens. So findet man in den Kreisen Steinfurt, Borken und Coesfeld zahlreiche gepflegte Kapellen und Kapellchen, die baulich und kunstvoll den Glauben an die Macht des höheren Wesens widerspiegeln. Stellvertretend bilden Heilige und christliche Ereignisse die Grundlage für die Hoffnung auf Wohlergehen und Rettung vor Gefahren. Günther Hilgemann hat bei seinen regelmäßigen Radausflügen in die nähere Umgebung zahlreiche dieser herrlichen Kunstwerke aufgespürt. Jede dieser kleinen Glaubensstätten hat ihre eigene Geschichte. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Hingabe sich Nachbarschaften, Vereine und Gemeinden der Pflege und Erhaltung der Kapellen widmen und die oft schlichten Gebäude über Jahrhunderte erhalten haben. In zahlreichen Bildern lässt Hilgemann die Schönheit der kleinen Kulturstätten aufleuchten. Gleichzeitig soll dieser Vortrag auch Anregungen geben, die beliebten Fahrradausflüge in die nähere Umgebung mit attraktiven Zielen zu verbinden.

Der Vortrag findet am Dienstag (5. November) um 19 Uhr in Kooperation mit dem Kulturforum in der Niedermühle statt. Für Mitglieder des Heimatvereins ist sie kostenfrei. Alle anderen müssen die Gebühr der VHS in Höhe von sechs Euro zahlen.