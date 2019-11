Pendlerströme in Steinfurt steigen kontinuierlich

Steinfurt -

Der Anteil der in der Kreisstadt lebenden Erwerbstätigen, die täglich in eine andere Stadt pendeln, um dort zu arbeiten, ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Wie aus der in der vergangenen Woche veröffentlichten Pendlerberechnung von IT.NRW als statistisches Landesamt hervorgeht, hatten im vergangenen Jahr 10 652 Steinfurter Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz außerhalb der Stadtgrenze. Das entspricht einer Auspendlerquote von 57,5 Prozent. 2013 hatte diese bei 55,3 Prozent oder 9510 Personen gelegen. Foto: