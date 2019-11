„Rage against the machine“ is back

Eine längere Zeit war es ruhig um die Formation „Rage against the machine“. Mit Titeln wie „Killing in the name“ sind sie bereits auf jeder Rockparty zu hören. Gerade der ausgefallene Gitarrensound von Tom Morello an der Klampfe gepaart mit dem harten Background von Bass und Schlagzeug verliehen der Band ihren einzigartigen Sound.